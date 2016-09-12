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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:07

странно... апликуху установил, виртуалку активировал, положил 501 гривну. Прождал весь день и вечер, но 25 гривен бонуса так и нет.
Обманывают?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:13

Re: Платіжна система EasyPay

  swan forever написав:апликуху установил, виртуалку активировал, положил 501 гривну. Прождал весь день и вечер, но 25 гривен бонуса так и нет.
Обманывают?

А Вы по приглашению? А Вы провели оплату на сумму от 50 грн?
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:29

ingtrans
по приглашению.
после оплаты?
окей! :mrgreen:
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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