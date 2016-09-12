|
|
|
Платіжна система EasyPay
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:07
странно... апликуху установил, виртуалку активировал, положил 501 гривну. Прождал весь день и вечер, но 25 гривен бонуса так и нет.
Обманывают?
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 655
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:13
swan forever написав:
апликуху установил, виртуалку активировал, положил 501 гривну. Прождал весь день и вечер, но 25 гривен бонуса так и нет.
Обманывают?
А Вы по приглашению? А Вы провели оплату на сумму от 50 грн?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 651
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:29
ingtrans
по приглашению.
после оплаты?
окей!
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 655
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 09:09
swan forever написав:
после оплаты?
окей!
совести у людей вообще нет
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
-
omb
-
-
- Повідомлень: 209
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:36
Коллеги, а что пополнять Альфу бесплатно уже нельзя в кабинете Изипей? Вчера ещё можно было, а сегодня кнопка пополнения Альфабанка пропала.
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 923
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:44
Andrew75
А тебе именно вывести надо? Заплати за отопление наперед или другую комуналку, 5% на дороге не валяются
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
-
omb
-
-
- Повідомлень: 209
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:37
omb написав:Andrew75
А тебе именно вывести надо? Заплати за отопление наперед или другую комуналку, 5% на дороге не валяются
Ну, это я понимаю. Но мне нужно вывести. Вчера выводилось бесплатно, а сегодня уже не видно кнопки. Никто не знает?
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 923
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:04
мдя, выбрал "Телевидение" - "Воля кабель", оплатил и болт, а не КБ, т.к. показало, что заплатил за интернет (которого у меня нет в тарифе Воли). От жлобы
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 801
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:18
Skiw фигасе, в условиях написано любого сервиса категории Телевиденья... напиши в поддержку
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
-
omb
-
-
- Повідомлень: 209
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:29
Skiw написав:
мдя, выбрал "Телевидение" - "Воля кабель", оплатил и болт, а не КБ, т.к. показало, что заплатил за интернет (которого у меня нет в тарифе Воли). От жлобы
Салют!
А коммуналку ещё не платил?
Не могу разобраться - для приветственного бонуса нуна минимум 500 первую платёжку или можно меньше?...
Востаннє редагувалось swan forever
в Чет 13 лют, 2020 15:33, всього редагувалось 1 раз.
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 655
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|676
|256742
|
|
|34
|11813
|
|
|6
|4831
|
Пон 10 гру, 2018 19:41
v57
|