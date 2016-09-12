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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 165166167168>
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:07

странно... апликуху установил, виртуалку активировал, положил 501 гривну. Прождал весь день и вечер, но 25 гривен бонуса так и нет.
Обманывают?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:13

Re: Платіжна система EasyPay

  swan forever написав:апликуху установил, виртуалку активировал, положил 501 гривну. Прождал весь день и вечер, но 25 гривен бонуса так и нет.
Обманывают?

А Вы по приглашению? А Вы провели оплату на сумму от 50 грн?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:29

ingtrans
по приглашению.
после оплаты?
окей! :mrgreen:
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:09

  swan forever написав:после оплаты?
окей! :mrgreen:
совести у людей вообще нет :D
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:36

Re: Платіжна система EasyPay

Коллеги, а что пополнять Альфу бесплатно уже нельзя в кабинете Изипей? Вчера ещё можно было, а сегодня кнопка пополнения Альфабанка пропала.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:44

Andrew75 А тебе именно вывести надо? Заплати за отопление наперед или другую комуналку, 5% на дороге не валяются :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:37

  omb написав:Andrew75 А тебе именно вывести надо? Заплати за отопление наперед или другую комуналку, 5% на дороге не валяются :)

Ну, это я понимаю. Но мне нужно вывести. Вчера выводилось бесплатно, а сегодня уже не видно кнопки. Никто не знает?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:04

мдя, выбрал "Телевидение" - "Воля кабель", оплатил и болт, а не КБ, т.к. показало, что заплатил за интернет (которого у меня нет в тарифе Воли). От жлобы :(
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:18

Skiw фигасе, в условиях написано любого сервиса категории Телевиденья... напиши в поддержку
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:29

  Skiw написав:мдя, выбрал "Телевидение" - "Воля кабель", оплатил и болт, а не КБ, т.к. показало, что заплатил за интернет (которого у меня нет в тарифе Воли). От жлобы :(

Салют!
А коммуналку ещё не платил?
Не могу разобраться - для приветственного бонуса нуна минимум 500 первую платёжку или можно меньше?...
Востаннє редагувалось swan forever в Чет 13 лют, 2020 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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