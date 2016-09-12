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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:31
swan forever платеж от 50 грн
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Додано: Чет 13 лют, 2020 15:36
swan forever написав: Skiw написав:
мдя, выбрал "Телевидение" - "Воля кабель", оплатил и болт, а не КБ, т.к. показало, что заплатил за интернет (которого у меня нет в тарифе Воли). От жлобы
Салют!
А коммуналку ещё не платил?
Не могу разобраться - для приветственного бонуса нуна минимум 500 первую платёжку или можно меньше?...
оплатил, просто осталось "сверху", вот и решил добить остаток на Волю, а получился болт... в ФБмессенжер им написал, хотя я уже вывел КБ на карту, ради интереса просто.
ИМХО 500,01 грн (если 500 - рисуется комиссия) закидываем для бесплатного пополнения виртуалки, а первый платёж - уже писали, нужно не меньше 50 грн сделать.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 15:57
omb написав:Skiw
фигасе, в условиях написано любого сервиса категории Телевиденья... напиши в поддержку
поддержка ответила, что Воля у них в категории "Интернет", а то, что я его искал в Телевидении - ну так поиск сработал. Ну и ладно.
Skiw
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