RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 166167168169>
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:31

swan forever платеж от 50 грн
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 209
З нами з: 08.04.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:36

  swan forever написав:
  Skiw написав:мдя, выбрал "Телевидение" - "Воля кабель", оплатил и болт, а не КБ, т.к. показало, что заплатил за интернет (которого у меня нет в тарифе Воли). От жлобы :(

Салют!
А коммуналку ещё не платил?
Не могу разобраться - для приветственного бонуса нуна минимум 500 первую платёжку или можно меньше?...


оплатил, просто осталось "сверху", вот и решил добить остаток на Волю, а получился болт... в ФБмессенжер им написал, хотя я уже вывел КБ на карту, ради интереса просто.

ИМХО 500,01 грн (если 500 - рисуется комиссия) закидываем для бесплатного пополнения виртуалки, а первый платёж - уже писали, нужно не меньше 50 грн сделать.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 803
З нами з: 04.04.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:57

  omb написав:Skiw фигасе, в условиях написано любого сервиса категории Телевиденья... напиши в поддержку

поддержка ответила, что Воля у них в категории "Интернет", а то, что я его искал в Телевидении - ну так поиск сработал. Ну и ладно.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 803
З нами з: 04.04.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:14

Re: Платіжна система EasyPay

А на фішку за яким принципом нараховують? Сплатив трохи комуналки, кешбек ізікарти є, фішки - ніна фішку нічого. Несумісні?
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8488
З нами з: 15.04.09
Подякував: 470 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:22

Re: Платіжна система EasyPay

chipmunk написав:А на фішку за яким принципом нараховують? Сплатив трохи комуналки, кешбек ізікарти є, фішки - ніна фішку нічого. Несумісні?
А на коммуналку было лого фишки? Не на все фишки идут
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2212
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:25

Каким образом привязать "фишку" к виртуалке Изи?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 658
З нами з: 27.05.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:27

Re: Платіжна система EasyPay

  anis написав:А на коммуналку было лого фишки?

шукав пошуком за адресою. мабуть тому
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8488
З нами з: 15.04.09
Подякував: 470 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:39

изя хочет комиссию при оплате коммуналки с виртуальной карты. Это нормально?
в поиске оплаты коммуналки моего жека нет. Решил оплатить по реквизитам. Хотят комисион слупить...
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 658
З нами з: 27.05.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:51

в общем фигня этот изя, галимый сервис.
Как мне прояснили на гАрячке - если моего жека нет в их каталоге, то могу платить только по реквизитам. За это нет кишмиша и снимают комиссию ДВА ПРОЦЕНТА. )))
теперь стоит вопрос - как выдернуть деньги с ихней виртуалки обратно?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 658
З нами з: 27.05.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:38

  chipmunk написав:А на фішку за яким принципом нараховують? Сплатив трохи комуналки, кешбек ізікарти є, фішки - ніна фішку нічого. Несумісні?

а мне накапало на фишку, не все платежи, но почти все, просто оно в "резерве" и будет доступно через несколько дней, но в приложении myFishka я вижу зачисления на фишку.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 803
З нами з: 04.04.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 166167168169>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет 1 ... 66, 67, 68
Anonymous » Сер 11 бер, 2009 09:48
676 256752
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 15:28
Portmone
EasyPay или GlobalMoney 1, 2, 3, 4
witalij » Пон 12 вер, 2016 21:05
34 11813
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лют, 2019 15:09
elgroshy500
IPAY платежная система
cl_ua » Пон 05 гру, 2016 01:21
6 4832
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 19:41
v57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.