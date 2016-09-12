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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:31
swan forever платеж от 50 грн
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Чет 13 лют, 2020 15:36
swan forever написав: Skiw написав:
мдя, выбрал "Телевидение" - "Воля кабель", оплатил и болт, а не КБ, т.к. показало, что заплатил за интернет (которого у меня нет в тарифе Воли). От жлобы
Салют!
А коммуналку ещё не платил?
Не могу разобраться - для приветственного бонуса нуна минимум 500 первую платёжку или можно меньше?...
оплатил, просто осталось "сверху", вот и решил добить остаток на Волю, а получился болт... в ФБмессенжер им написал, хотя я уже вывел КБ на карту, ради интереса просто.
ИМХО 500,01 грн (если 500 - рисуется комиссия) закидываем для бесплатного пополнения виртуалки, а первый платёж - уже писали, нужно не меньше 50 грн сделать.
Skiw
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Додано: Чет 13 лют, 2020 15:57
omb написав:Skiw
фигасе, в условиях написано любого сервиса категории Телевиденья... напиши в поддержку
поддержка ответила, что Воля у них в категории "Интернет", а то, что я его искал в Телевидении - ну так поиск сработал. Ну и ладно.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:14
А на фішку за яким принципом нараховують? Сплатив трохи комуналки, кешбек ізікарти є, фішки - ніна фішку нічого. Несумісні?
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chipmunk
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:22
chipmunk написав:А на фішку за яким принципом нараховують? Сплатив трохи комуналки, кешбек ізікарти є, фішки - ніна фішку нічого. Несумісні?
А на коммуналку было лого фишки? Не на все фишки идут
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anis
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:25
Каким образом привязать "фишку" к виртуалке Изи?
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:27
anis написав:
А на коммуналку было лого фишки?
шукав пошуком за адресою. мабуть тому
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
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chipmunk
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:39
изя хочет комиссию при оплате коммуналки с виртуальной карты. Это нормально?
в поиске оплаты коммуналки моего жека нет. Решил оплатить по реквизитам. Хотят комисион слупить...
РОШЕН
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swan forever
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:51
в общем фигня этот изя, галимый сервис.
Как мне прояснили на гАрячке - если моего жека нет в их каталоге, то могу платить только по реквизитам. За это нет кишмиша и снимают комиссию ДВА ПРОЦЕНТА. )))
теперь стоит вопрос - как выдернуть деньги с ихней виртуалки обратно?
РОШЕН
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:38
chipmunk написав:
А на фішку за яким принципом нараховують? Сплатив трохи комуналки, кешбек ізікарти є, фішки - ніна фішку нічого. Несумісні?
а мне накапало на фишку, не все платежи, но почти все, просто оно в "резерве" и будет доступно через несколько дней, но в приложении myFishka я вижу зачисления на фишку.
Skiw
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