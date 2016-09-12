в "Мои карты" там можно добавить - вводишь номер карты фишки и пароль к ней. и она появляется.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 13 лют, 2020 17:39
в "Мои карты" там можно добавить - вводишь номер карты фишки и пароль к ней. и она появляется.
Skiw
Додано: Чет 13 лют, 2020 17:45
swan forever ну на карту/телефон с комиссией, но еще лучше найти друга/сотрудника, который еще не заплатил комуналку и заплатить за него, с компенсацией
Додано: Чет 13 лют, 2020 17:47
Re: Платіжна система EasyPay
Знаете подобный сервис дающий кэшбэк на межбанковские переводы? Делитесь. ))
Кроме жека ещё ж много разного в комуналке есть.
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:10
Re: Платіжна система EasyPay
ИМХО, сервис как сервис, а данное конкретное предложение по кешбэку вполне себе ничего, но поддержкой/софтом на данный момент скорее недоволен (за 3 дня так и не решили вопрос с выводом кешбэка на виртуальную карту при нулевом балансе на карте). Перед пополнением виртуальной карты предварительно проверил, доступны ли мои получатели для выбора и только потом пополнил карту, так что с оплатой проблем не возникло (правда, по 2 получателям платежи за 4 дня еще не прошли). Вот только пополнял без запаса, поэтому кешбэк теперь вывести не могу.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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