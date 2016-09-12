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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 166167168169
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:39

  swan forever написав:Каким образом привязать "фишку" к виртуалке Изи?

в "Мои карты" там можно добавить - вводишь номер карты фишки и пароль к ней. и она появляется.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:45

swan forever ну на карту/телефон с комиссией, но еще лучше найти друга/сотрудника, который еще не заплатил комуналку и заплатить за него, с компенсацией :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:47

Re: Платіжна система EasyPay

swan forever написав:в общем фигня этот изя, галимый сервис.
Как мне прояснили на гАрячке - если моего жека нет в их каталоге, то могу платить только по реквизитам. За это нет кишмиша и снимают комиссию ДВА ПРОЦЕНТА. )))
теперь стоит вопрос - как выдернуть деньги с ихней виртуалки обратно?


Знаете подобный сервис дающий кэшбэк на межбанковские переводы? Делитесь. ))
Кроме жека ещё ж много разного в комуналке есть.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:10

Re: Платіжна система EasyPay

  swan forever написав:в общем фигня этот изя, галимый сервис.
Как мне прояснили на гАрячке - если моего жека нет в их каталоге, то могу платить только по реквизитам. За это нет кишмиша и снимают комиссию ДВА ПРОЦЕНТА. )))
теперь стоит вопрос - как выдернуть деньги с ихней виртуалки обратно?

ИМХО, сервис как сервис, а данное конкретное предложение по кешбэку вполне себе ничего, но поддержкой/софтом на данный момент скорее недоволен (за 3 дня так и не решили вопрос с выводом кешбэка на виртуальную карту при нулевом балансе на карте). Перед пополнением виртуальной карты предварительно проверил, доступны ли мои получатели для выбора и только потом пополнил карту, так что с оплатой проблем не возникло (правда, по 2 получателям платежи за 4 дня еще не прошли). Вот только пополнял без запаса, поэтому кешбэк теперь вывести не могу.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:59

  Aps написав: Знаете подобный сервис дающий кэшбэк на межбанковские переводы? Делитесь. ))
Кроме жека ещё ж много разного в комуналке есть.
портмоне + укрсиб нью карт.. правда ждать кешбека долго :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 211
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:19

  Aps написав:
swan forever написав:в общем фигня этот изя, галимый сервис.
Как мне прояснили на гАрячке - если моего жека нет в их каталоге, то могу платить только по реквизитам. За это нет кишмиша и снимают комиссию ДВА ПРОЦЕНТА. )))
теперь стоит вопрос - как выдернуть деньги с ихней виртуалки обратно?


Знаете подобный сервис дающий кэшбэк на межбанковские переводы? Делитесь. ))
Кроме жека ещё ж много разного в комуналке есть.

можно подробней? Что Вы имели в виду под "сервис дающий кэшбэк на межбанковские переводы" ?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:58

Re: Платіжна система EasyPay

ingtrans написав:Вот только пополнял без запаса, поэтому кешбэк теперь вывести не могу.


Так это не проблема. Закинул 1 гривну с подвязанной карты EasyPay без комиссии и вывел кэшбэк.
wilomik
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 22:03

Re: Платіжна система EasyPay

  swan forever написав:можно подробней? Что Вы имели в виду под "сервис дающий кэшбэк на межбанковские переводы" ?
Кишмиш за оплату по реквизитам
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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