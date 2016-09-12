Платіжна система EasyPay

Додано: Чет 13 лют, 2020 19:10

swan forever написав: в общем фигня этот изя, галимый сервис.

Как мне прояснили на гАрячке - если моего жека нет в их каталоге, то могу платить только по реквизитам. За это нет кишмиша и снимают комиссию ДВА ПРОЦЕНТА. )))

теперь стоит вопрос - как выдернуть деньги с ихней виртуалки обратно? в общем фигня этот изя, галимый сервис.Как мне прояснили на гАрячке - если моего жека нет в их каталоге, то могу платить только по реквизитам. За это нет кишмиша и снимают комиссию ДВА ПРОЦЕНТА. )))теперь стоит вопрос - как выдернуть деньги с ихней виртуалки обратно?

ИМХО, сервис как сервис, а данное конкретное предложение по кешбэку вполне себе ничего, но поддержкой/софтом на данный момент скорее недоволен (за 3 дня так и не решили вопрос с выводом кешбэка на виртуальную карту при нулевом балансе на карте). Перед пополнением виртуальной карты предварительно проверил, доступны ли мои получатели для выбора и только потом пополнил карту, так что с оплатой проблем не возникло (правда, по 2 получателям платежи за 4 дня еще не прошли). Вот только пополнял без запаса, поэтому кешбэк теперь вывести не могу.