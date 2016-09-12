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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:22
Aps написав:
swan forever написав:можно подробней? Что Вы имели в виду под "сервис дающий кэшбэк на межбанковские переводы" ?
Не совсем понятно что хотите знать подробней.
Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?
Когда хотел оплатить коммуналку по реквизитам ( в каталоге изи нет нашего жека), то С МЕНЯ хотели снять комиссию. Выходит наоборот, вместо кишмиша имеют кишмиш себе.
Или у Вас с изей есть свой каталог с кишмишными реквизитами?
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:56
swan forever
Ну понятное дело, что предприятия у которых нет договора с изей - будут обслуживаться по обычной схеме платежа по реквизитам, иначе изю просто разорить можно
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:33
swan forever написав: Aps написав:
swan forever написав:можно подробней? Что Вы имели в виду под "сервис дающий кэшбэк на межбанковские переводы" ?
Не совсем понятно что хотите знать подробней.
Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?
Когда хотел оплатить коммуналку по реквизитам ( в каталоге изи нет нашего жека), то С МЕНЯ хотели снять комиссию. Выходит наоборот, вместо кишмиша имеют кишмиш себе.
Или у Вас с изей есть свой каталог с кишмишными реквизитами?
Неужели кроме жека у вас нет иных коммунальных трат - вода, отопление, свет, унитаз в вашем шалаше есть?
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