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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 167168169170
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:22

  Aps написав:
swan forever написав:можно подробней? Что Вы имели в виду под "сервис дающий кэшбэк на межбанковские переводы" ?


Не совсем понятно что хотите знать подробней.

Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?
Когда хотел оплатить коммуналку по реквизитам ( в каталоге изи нет нашего жека), то С МЕНЯ хотели снять комиссию. Выходит наоборот, вместо кишмиша имеют кишмиш себе.
Или у Вас с изей есть свой каталог с кишмишными реквизитами?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:56

swan forever Ну понятное дело, что предприятия у которых нет договора с изей - будут обслуживаться по обычной схеме платежа по реквизитам, иначе изю просто разорить можно :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:33

  swan forever написав:
  Aps написав:
swan forever написав:можно подробней? Что Вы имели в виду под "сервис дающий кэшбэк на межбанковские переводы" ?


Не совсем понятно что хотите знать подробней.

Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?
Когда хотел оплатить коммуналку по реквизитам ( в каталоге изи нет нашего жека), то С МЕНЯ хотели снять комиссию. Выходит наоборот, вместо кишмиша имеют кишмиш себе.
Или у Вас с изей есть свой каталог с кишмишными реквизитами?

Неужели кроме жека у вас нет иных коммунальных трат - вода, отопление, свет, унитаз в вашем шалаше есть?
Stringer
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:04

Re: Платіжна система EasyPay

swan forever написав:Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?


Так я ж о том же.
Какой кешбек и за какие переводы?
Вы ж недовольны что за платежи по реквизитам вместо +5% получаем -2%. Наверно знаете тогда где наоборот у таких сервисов?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:49

  Aps написав:
swan forever написав:Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?


Так я ж о том же.
Какой кешбек и за какие переводы?
Вы ж недовольны что за платежи по реквизитам вместо +5% получаем -2%. Наверно знаете тогда где наоборот у таких сервисов?

я думал Вы знаете, раз в Вашей голове возникла теоретическая вероятность наличия такихЮ
раз Вы ради красного словца за изю коммент наваяли.
Значит неверно Вас понял, больше не побеспокою.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:52

  Stringer написав:
  swan forever написав:
  Aps написав:
Не совсем понятно что хотите знать подробней.

Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?
Когда хотел оплатить коммуналку по реквизитам ( в каталоге изи нет нашего жека), то С МЕНЯ хотели снять комиссию. Выходит наоборот, вместо кишмиша имеют кишмиш себе.
Или у Вас с изей есть свой каталог с кишмишными реквизитами?

Неужели кроме жека у вас нет иных коммунальных трат - вода, отопление, свет, унитаз в вашем шалаше есть?

два унитаза есть, а шо?
Всё, кроме света, завязано через ЖЕК. Бывает же такое, да? :shock:
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:58

Re: Платіжна система EasyPay

Aps написав:
swan forever написав:Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?


Так я ж о том же.
Какой кешбек и за какие переводы?
Вы ж недовольны что за платежи по реквизитам вместо +5% получаем -2%. Наверно знаете тогда где наоборот у таких сервисов?
Кешбек будет за оплату по категории коммунальных платежей, если нашли. Своего то платите, если не нашли не платите, по реквизитам будет %
От фишки бонус идёт на категории помеченные лого фишка
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:59

Re: Платіжна система EasyPay

swan forever написав:
  Stringer написав:
  swan forever написав:[quote="4870267:Aps"]

Не совсем понятно что хотите знать подробней.

Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?
Когда хотел оплатить коммуналку по реквизитам ( в каталоге изи нет нашего жека), то С МЕНЯ хотели снять комиссию. Выходит наоборот, вместо кишмиша имеют кишмиш себе.
Или у Вас с изей есть свой каталог с кишмишными реквизитами?

Неужели кроме жека у вас нет иных коммунальных трат - вода, отопление, свет, унитаз в вашем шалаше есть?

два унитаза есть, а шо?
Всё, кроме света, завязано через ЖЕК. Бывает же такое, да? :shock:[/quote]Ну если есть хоть за свет с бонусом оплатите
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:16

anis
нехай таньга до следующего месяца лежит - может изя поменяет шо-нибудь.
РОШЕН
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swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:46

Re: Платіжна система EasyPay

swan forever написав:anis
нехай таньга до следующего месяца лежит - может изя поменяет шо-нибудь.
Ну не знаю, где полежать есть и лучше места, а пока комуна с % идёт нужно пользоваться.
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  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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  #<1 ... 167168169170
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