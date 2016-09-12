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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:22
Aps написав:
swan forever написав:можно подробней? Что Вы имели в виду под "сервис дающий кэшбэк на межбанковские переводы" ?
Не совсем понятно что хотите знать подробней.
Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?
Когда хотел оплатить коммуналку по реквизитам ( в каталоге изи нет нашего жека), то С МЕНЯ хотели снять комиссию. Выходит наоборот, вместо кишмиша имеют кишмиш себе.
Или у Вас с изей есть свой каталог с кишмишными реквизитами?
РОШЕН
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swan forever
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:56
swan forever
Ну понятное дело, что предприятия у которых нет договора с изей - будут обслуживаться по обычной схеме платежа по реквизитам, иначе изю просто разорить можно
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
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- 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:33
swan forever написав: Aps написав:
swan forever написав:можно подробней? Что Вы имели в виду под "сервис дающий кэшбэк на межбанковские переводы" ?
Не совсем понятно что хотите знать подробней.
Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?
Когда хотел оплатить коммуналку по реквизитам ( в каталоге изи нет нашего жека), то С МЕНЯ хотели снять комиссию. Выходит наоборот, вместо кишмиша имеют кишмиш себе.
Или у Вас с изей есть свой каталог с кишмишными реквизитами?
Неужели кроме жека у вас нет иных коммунальных трат - вода, отопление, свет, унитаз в вашем шалаше есть?
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1
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:04
swan forever написав:Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?
Так я ж о том же.
Какой кешбек и за какие переводы?
Вы ж недовольны что за платежи по реквизитам вместо +5% получаем -2%. Наверно знаете тогда где наоборот у таких сервисов?
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Aps
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:49
Aps написав:
swan forever написав:Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?
Так я ж о том же.
Какой кешбек и за какие переводы?
Вы ж недовольны что за платежи по реквизитам вместо +5% получаем -2%. Наверно знаете тогда где наоборот у таких сервисов?
я думал Вы знаете, раз в Вашей голове возникла теоретическая вероятность наличия такихЮ
раз Вы ради красного словца за изю коммент наваяли.
Значит неверно Вас понял, больше не побеспокою.
РОШЕН
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swan forever
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:52
Stringer написав: swan forever написав: Aps написав:
Не совсем понятно что хотите знать подробней.
Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?
Когда хотел оплатить коммуналку по реквизитам ( в каталоге изи нет нашего жека), то С МЕНЯ хотели снять комиссию. Выходит наоборот, вместо кишмиша имеют кишмиш себе.
Или у Вас с изей есть свой каталог с кишмишными реквизитами?
Неужели кроме жека у вас нет иных коммунальных трат - вода, отопление, свет, унитаз в вашем шалаше есть?
два унитаза есть, а шо?
Всё, кроме света, завязано через ЖЕК. Бывает же такое, да?
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:58
Aps написав:
swan forever написав:Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?
Так я ж о том же.
Какой кешбек и за какие переводы?
Вы ж недовольны что за платежи по реквизитам вместо +5% получаем -2%. Наверно знаете тогда где наоборот у таких сервисов?
Кешбек будет за оплату по категории коммунальных платежей, если нашли. Своего то платите, если не нашли не платите, по реквизитам будет %
От фишки бонус идёт на категории помеченные лого фишка
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:59
swan forever написав: Stringer написав: swan forever написав:
[quote="4870267:Aps"]
Не совсем понятно что хотите знать подробней.
Чего же тут непонятного? Какой кешбек и за какие переводы?
Когда хотел оплатить коммуналку по реквизитам ( в каталоге изи нет нашего жека), то С МЕНЯ хотели снять комиссию. Выходит наоборот, вместо кишмиша имеют кишмиш себе.
Или у Вас с изей есть свой каталог с кишмишными реквизитами?
Неужели кроме жека у вас нет иных коммунальных трат - вода, отопление, свет, унитаз в вашем шалаше есть?
два унитаза есть, а шо?
Всё, кроме света, завязано через ЖЕК. Бывает же такое, да?
[/quote]Ну если есть хоть за свет с бонусом оплатите
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anis
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:16
anis
нехай таньга до следующего месяца лежит - может изя поменяет шо-нибудь.
РОШЕН
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swan forever
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:46
swan forever написав:anis
нехай таньга до следующего месяца лежит - может изя поменяет шо-нибудь.
Ну не знаю, где полежать есть и лучше места, а пока комуна с % идёт нужно пользоваться.
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anis
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