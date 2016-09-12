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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 168169170171
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:03

Re: Платіжна система EasyPay

А есть ли возможность забрать кэшбэк на фишку?
Пока учусь, куда девать кэшбэк? Спасибо, буду плюсовать, можна в личку
*******
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:13

valya вывести опять на платежи без комиссии
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:30

  valya написав:Пока учусь, куда девать кэшбэк?
в отопление/газ предоплатой, на случай, если в следующем месяце не будет такой халявы
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:31

Re: Платіжна система EasyPay

В выходные можно зарегиться, закинуть с эксима и оплатить? Все сразу или ждать некоторое время?
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:33

Re: Платіжна система EasyPay

  valya написав:Все сразу или ждать некоторое время?

Можно не ждать.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:34

valya без проблем.
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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