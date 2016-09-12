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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:03
А есть ли возможность забрать кэшбэк на фишку?
Пока учусь, куда девать кэшбэк? Спасибо, буду плюсовать, можна в личку
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valya
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:13
valya вывести опять на платежи без комиссии
- 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:30
valya написав:
Пока учусь, куда девать кэшбэк?
в отопление/газ предоплатой, на случай, если в следующем месяце не будет такой халявы
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
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omb
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:31
В выходные можно зарегиться, закинуть с эксима и оплатить? Все сразу или ждать некоторое время?
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valya
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:33
valya написав:
Все сразу или ждать некоторое время?
Можно не ждать.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:34
valya без проблем.
- 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
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