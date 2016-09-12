Платіжна система EasyPay
+ Додати тему
Відповісти на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 15 лют, 2020 15:49
valya написав:
Возник вопрос. После накопления кб>100, вывод на виртуалку за 1коп?
Когда на виртулке "смешаются" кб и остаток, их можно опять пустить на оплату той же комуналки. И опять будет кб?
Ну дааа, в этом мес, по крайней мере
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 30398
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3535 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 15 лют, 2020 16:09
Благодарю. Еще. Как сделать рефссылку для друга? Созрел родич.
*******
valya
Повідомлень: 1179
З нами з: 31.10.12
Подякував: 233 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: Суб 15 лют, 2020 16:25
valya написав:
Благодарю. Еще. Как сделать рефссылку для друга? Созрел родич.
У меня она видна на страничке Вирт-й карты в брайзере, в правом боковике.
Може она не сразу появляется у новичка
Можете мою дать
Приведи друХа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 30398
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3535 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 15 лют, 2020 16:51
clientage Не понятно. Кликнуть на виртуалку и скопировать адрес в строке браузера? Да еще почему-то пишет "Виртуальная карта (beta), так должно быть? У всех так?
*******
valya
Повідомлень: 1179
З нами з: 31.10.12
Подякував: 233 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: Суб 15 лют, 2020 16:57
valya написав: clientage
Не понятно. Кликнуть на виртуалку и скопировать адрес в строке браузера?
Да еще почему-то пишет "Виртуальная карта (beta), так должно быть? У всех так?
Ото в правом нижнем. Есть у вас такое?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 30398
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3535 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 15 лют, 2020 17:01
clientage
Вижу, есть, при нажатии - пусто, какие действия? Сори
Теперь видимо нажать сюда вставить. Именно этот адрес и есть рефка?
*******
valya
Повідомлень: 1179
З нами з: 31.10.12
Подякував: 233 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: Суб 15 лют, 2020 17:23
valya написав: clientage
Вижу, есть, при нажатии - пусто, какие действия? Сори
Теперь видимо нажать сюда вставить. Именно этот адрес и есть рефка?
Ссылка появится после 30 дней с момента регистрации.
unknownurl
Повідомлень: 11
З нами з: 01.10.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Суб 15 лют, 2020 17:28
unknownurl Все ясно, благодарю. Это где-то написано или опыт?
*******
valya
Повідомлень: 1179
З нами з: 31.10.12
Подякував: 233 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: Суб 15 лют, 2020 17:40
У меня сразу появилась, а вот у сотрудника не появилась. Правда я зарегался и сразу оплатил, а он зарегался и неделю не платил
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 226
З нами з: 08.04.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Суб 15 лют, 2020 17:49
omb Вчера регистрация по рефке нашего форумчанина, оплата, +25. Вот теперь планирую еще родичу, но уже по своей рефке. Если нажать в пустом поле вставить - вставляется адресс, похож на рефку, переход по ней работает, а вот будет ли +25, это? Вот и спрашиваю про 30 дней - где?
*******
valya
Повідомлень: 1179
З нами з: 31.10.12
Подякував: 233 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
682
257280
П'ят 14 лют, 2020 22:09 consul
34
11825
6
4833
Пон 10 гру, 2018 19:41 v57