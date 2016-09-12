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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:49

  valya написав:Возник вопрос. После накопления кб>100, вывод на виртуалку за 1коп?
Когда на виртулке "смешаются" кб и остаток, их можно опять пустить на оплату той же комуналки. И опять будет кб?

Ну дааа, в этом мес, по крайней мере
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:09

Re: Платіжна система EasyPay

Благодарю. Еще. Как сделать рефссылку для друга? Созрел родич.
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:25

  valya написав:Благодарю. Еще. Как сделать рефссылку для друга? Созрел родич.

У меня она видна на страничке Вирт-й карты в брайзере, в правом боковике.
Може она не сразу появляется у новичка
Можете мою дать Приведи друХа :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:51

clientage
Не понятно. Кликнуть на виртуалку и скопировать адрес в строке браузера?
Да еще почему-то пишет "Виртуальная карта (beta), так должно быть? У всех так?
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:57

  valya написав:clientage
Не понятно. Кликнуть на виртуалку и скопировать адрес в строке браузера?
Да еще почему-то пишет "Виртуальная карта (beta), так должно быть? У всех так?

Зображення
Ото в правом нижнем. Есть у вас такое?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:01

clientage
Вижу, есть, при нажатии - пусто, какие действия? Сори
Зображення
Теперь видимо нажать сюда вставить. Именно этот адрес и есть рефка?
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:23

Re: Платіжна система EasyPay

valya написав:clientage
Вижу, есть, при нажатии - пусто, какие действия? Сори
Зображення
Теперь видимо нажать сюда вставить. Именно этот адрес и есть рефка?
Ссылка появится после 30 дней с момента регистрации.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:28

unknownurl
Все ясно, благодарю. Это где-то написано или опыт?
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:40

У меня сразу появилась, а вот у сотрудника не появилась. Правда я зарегался и сразу оплатил, а он зарегался и неделю не платил
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:49

omb
Вчера регистрация по рефке нашего форумчанина, оплата, +25. Вот теперь планирую еще родичу, но уже по своей рефке. Если нажать в пустом поле вставить - вставляется адресс, похож на рефку, переход по ней работает, а вот будет ли +25, это? Вот и спрашиваю про 30 дней - где?
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valya
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