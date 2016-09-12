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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 170171172173
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 18:31

Re: Платіжна система EasyPay

valya написав:unknownurl
Все ясно, благодарю. Это где-то написано или опыт?
В мобильном приложении EasyPay написано, что ссылка появляется только спустя 30 дней с момента регистрации.Зображення
unknownurl
 
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