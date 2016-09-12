В мобильном приложении EasyPay написано, что ссылка появляется только спустя 30 дней с момента регистрации.valya написав:unknownurl
Все ясно, благодарю. Это где-то написано или опыт?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 15 лют, 2020 18:31
Re: Платіжна система EasyPay
В мобильном приложении EasyPay написано, что ссылка появляется только спустя 30 дней с момента регистрации.
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:05
Re: Платіжна система EasyPay
Благодарю. Пользую веб андроид, попробую мобильную.
Я правильно понимаю, перевод между виртуалками разных клиентов без комиссии?
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:50
Так попробуй, оно про комиссию сразу сообщает
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:22
Re: Платіжна система EasyPay
При оплате за отопление Киевенерго не дает ввести лицевой счет, не дает ввести все символы, их больше, чем разрядность ячейки для ввода. Просит идентификатор ГИОЦ, а к нам ГИОЦ квитанции не присылает. только Киевенерго напрямую. Как провести оплату имея только лицевой счет Киевенерго (15символов)?
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:28
Похоже, что никак.
Зарегистрируйтесь на
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:52
5% чистыми или грязными дают?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:16
Re: Платіжна система EasyPay
5% чистыми. Для вывода должна быть хотя бы 1 коп на виртуалке.
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