Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 15 лют, 2020 18:31
valya написав: unknownurl Все ясно, благодарю. Это где-то написано или опыт?
В мобильном приложении EasyPay написано, что ссылка появляется только спустя 30 дней с момента регистрации.
unknownurl
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Додано: Суб 15 лют, 2020 20:05
Благодарю. Пользую веб андроид, попробую мобильную.
Я правильно понимаю, перевод между виртуалками разных клиентов без комиссии?
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valya
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:50
Так попробуй, оно про комиссию сразу сообщает
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:22
При оплате за отопление Киевенерго не дает ввести лицевой счет, не дает ввести все символы, их больше, чем разрядность ячейки для ввода. Просит идентификатор ГИОЦ, а к нам ГИОЦ квитанции не присылает. только Киевенерго напрямую. Как провести оплату имея только лицевой счет Киевенерго (15символов)?
Spring
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:28
Spring написав:
При оплате за отопление Киевенерго не дает ввести лицевой счет, не дает ввести все символы, их больше, чем разрядность ячейки для ввода. Просит идентификатор ГИОЦ, а к нам ГИОЦ квитанции не присылает. только Киевенерго напрямую. Как провести оплату имея только лицевой счет Киевенерго (15символов)?
Похоже, что никак.
Зарегистрируйтесь на
https://www.gioc.kiev.ua/
и там по адресу посмотрите этот код
5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:52
5% чистыми или грязными дают?
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velvet
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:16
velvet написав:5% чистыми или грязными дают?
5% чистыми. Для вывода должна быть хотя бы 1 коп на виртуалке.
unknownurl
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:14
velvet и начисляют моментально
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 237
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