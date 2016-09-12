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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 171172173174>
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 18:31

Re: Платіжна система EasyPay

valya написав:unknownurl
Все ясно, благодарю. Это где-то написано или опыт?
В мобильном приложении EasyPay написано, что ссылка появляется только спустя 30 дней с момента регистрации.Зображення
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:05

Re: Платіжна система EasyPay

Благодарю. Пользую веб андроид, попробую мобильную.
Я правильно понимаю, перевод между виртуалками разных клиентов без комиссии?
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:50

Так попробуй, оно про комиссию сразу сообщает
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:22

Re: Платіжна система EasyPay

При оплате за отопление Киевенерго не дает ввести лицевой счет, не дает ввести все символы, их больше, чем разрядность ячейки для ввода. Просит идентификатор ГИОЦ, а к нам ГИОЦ квитанции не присылает. только Киевенерго напрямую. Как провести оплату имея только лицевой счет Киевенерго (15символов)?
Spring
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:28

  Spring написав:При оплате за отопление Киевенерго не дает ввести лицевой счет, не дает ввести все символы, их больше, чем разрядность ячейки для ввода. Просит идентификатор ГИОЦ, а к нам ГИОЦ квитанции не присылает. только Киевенерго напрямую. Как провести оплату имея только лицевой счет Киевенерго (15символов)?

Похоже, что никак.
Зарегистрируйтесь на https://www.gioc.kiev.ua/ и там по адресу посмотрите этот код :idea:
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:52

5% чистыми или грязными дают?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:16

Re: Платіжна система EasyPay

velvet написав:5% чистыми или грязными дают?
5% чистыми. Для вывода должна быть хотя бы 1 коп на виртуалке.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:14

velvet и начисляют моментально
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:43

ramzes4
получилось, спасибо
Spring
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:13

  unknownurl написав:
velvet написав:5% чистыми или грязными дают?
5% чистыми. Для вывода должна быть хотя бы 1 коп на виртуалке.

По сумі є обмеження? 500/міс.?
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