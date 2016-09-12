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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:22

Re: Платіжна система EasyPay

KVV написав:
  unknownurl написав:
velvet написав:5% чистыми или грязными дают?
5% чистыми. Для вывода должна быть хотя бы 1 коп на виртуалке.

По сумі є обмеження? 500/міс.?
Ограничение - одна тысяча гривен.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:22

  KVV написав:
  unknownurl написав:
velvet написав:5% чистыми или грязными дают?
5% чистыми. Для вывода должна быть хотя бы 1 коп на виртуалке.

По сумі є обмеження? 500/міс.?

Максимальная сумма, которую пользователь может заработать за один месяц - 1000 грн.

максимальная сумма кешбека по реферальной программе, которую пользователь может получить в течение одного календарного месяца - 750 грн, что равно 30 приведенным друзьям.На следующий календарный месяц остаток по приведенным друзьям НЕ переносится.
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