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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:22
KVV написав: unknownurl написав:
velvet написав:5% чистыми или грязными дают?
5% чистыми. Для вывода должна быть хотя бы 1 коп на виртуалке.
По сумі є обмеження? 500/міс.?
Ограничение - одна тысяча гривен.
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unknownurl
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:22
KVV написав: unknownurl написав:
velvet написав:5% чистыми или грязными дают?
5% чистыми. Для вывода должна быть хотя бы 1 коп на виртуалке.
По сумі є обмеження? 500/міс.?
Максимальная сумма, которую пользователь может заработать за один месяц - 1000 грн.
максимальная сумма кешбека по реферальной программе, которую пользователь может получить в течение одного календарного месяца - 750 грн, что равно 30 приведенным друзьям.На следующий календарный месяц остаток по приведенным друзьям НЕ переносится.
+50 грн
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Додано: Пон 17 лют, 2020 23:22
Чудеса, до и на выходных за отопление была выставлена одна сума, а 17.02 - уже на 4 сотни с коп. больше. Источник конечно на коммуналке МОЦ, дальше - тепловики. Стучусь им на мыло, где правда ... ?
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valya
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Додано: Вів 18 лют, 2020 00:19
Есть еще вопрос для знатоков. Кэшбэк насчитывают на общую сумму с комиссией или без? Спасибо.
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valya
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Додано: Вів 18 лют, 2020 08:28
valya написав:Есть еще вопрос для знатоков. Кэшбэк насчитывают на общую сумму с комиссией или без? Спасибо.
Оплата всех услуг за которые дают кешбек в этом месяце без комиссии.
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Оплата Віртуальною карткою без комісії будь-яких послуг EasyPay (окрім фінансових послуг та поповнення мобільних рахунків)
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unknownurl
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Додано: Вів 18 лют, 2020 08:30
unknownurl Спасибо, читать умею, интерисует факт на практике
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valya
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Додано: Вів 18 лют, 2020 08:34
valya написав:unknownurl Спасибо, читать умею, интерисует факт на практике
Когда будет кешбек за финансовые услуги или пополнение мобильного счета, тогда и узнаем.
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unknownurl
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Додано: Вів 18 лют, 2020 09:03
valya написав:
Чудеса, до и на выходных за отопление была выставлена одна сума, а 17.02 - уже на 4 сотни с коп. больше. Источник конечно на коммуналке МОЦ, дальше - тепловики. Стучусь им на мыло, где правда ... ?
Они ингода корректируют выставленные счета, на счет правды - плати то что меньше, в следующем месяце доплатишь
Есть вопросы - в личку!
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- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 18 лют, 2020 22:43
omb
Опять чудо! Тепловики ответили (не прошло и суток). Вам до оплаты ... (меньшая сумма) и все. Ни причины, ни исправления на комуналке МОЦ.
Абзац
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valya
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Додано: Вів 18 лют, 2020 22:52
Другая напасть, Изя паламалась. Не дают заплатить коммуналку! (на халяву, с кб 5%).
С утра нет возможности пополнить виртуалку. Звонок, ни бэ ни мэ, разберемся. В обед второй звонок - проблему передали, разбираются. Письмо на мыло с скрином ошибки. Вечером ответ - тыры пыры такието лимиты. Пишу ответ, я знаю лимиты, где я их превысил? Три попытки дозвониться - в очереди с 7 до 1 и откл, и т.д.
Апять абзац
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valya
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