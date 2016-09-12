|
|
|
Платіжна система EasyPay
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:13
valya написав:omb
Опять чудо! Тепловики ответили (не прошло и суток). Вам до оплаты ... (меньшая сумма) и все. Ни причины, ни исправления на комуналке МОЦ.
Абзац
Че абзац - радуйся
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:14
valya написав:
Пишу ответ, я знаю лимиты, где я их превысил? Три попытки дозвониться - в очереди с 7 до 1 и откл, и т.д.
Апять абзац
Регайся на другой телефон
еще и 50 грн получишь за нового пользователя
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:22
На какую-то банковскую карту/счет можно вывести без комиссии с виртуальной карты EasyPay?
Рассчитал все до копейки, завел деньги. А при оплате ВНЕЗАПНО оказалось, что за свет уже кто-то неизвестный заплатил
- 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 406
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1386 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:28
ramzes4 ну дык оплатить еще(авансом,редактируя сумму),накрутит же,оплатить тилипон,интернет,наверняка и ТВ есть...если всего один объект недвиги
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3723
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 468 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|683
|257715
|
|
|34
|11851
|
|
|6
|4843
|
Пон 10 гру, 2018 19:41
v57
|