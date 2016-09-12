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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 172173174175
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:13

  valya написав:omb
Опять чудо! Тепловики ответили (не прошло и суток). Вам до оплаты ... (меньшая сумма) и все. Ни причины, ни исправления на комуналке МОЦ.
Абзац
Че абзац - радуйся :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:14

  valya написав:Пишу ответ, я знаю лимиты, где я их превысил? Три попытки дозвониться - в очереди с 7 до 1 и откл, и т.д.
Апять абзац
Регайся на другой телефон :) еще и 50 грн получишь за нового пользователя :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:22

Re: Платіжна система EasyPay

На какую-то банковскую карту/счет можно вывести без комиссии с виртуальной карты EasyPay?
Рассчитал все до копейки, завел деньги. А при оплате ВНЕЗАПНО оказалось, что за свет уже кто-то неизвестный заплатил :shock:
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:28

ramzes4 ну дык оплатить еще(авансом,редактируя сумму),накрутит же,оплатить тилипон,интернет,наверняка и ТВ есть...если всего один объект недвиги
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:51

Мизантрóп Авансом надо платить там, где 5% дают :) Блин, уже двоим зареганным по ссылке - автоматом по 25 грн на начислили.. бардак :( правда по письму в поддержку все доначисляют :)
Востаннє редагувалось omb в Сер 19 лют, 2020 11:01, всього редагувалось 1 раз.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:57

Re: Платіжна система EasyPay

  omb написав:Авансом надо платить там, где 5% дают
так речь о свете и была
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:58

Re: Платіжна система EasyPay

Пока еще схема работает, у кого рабочая рефа?
З рефой, новому для 100ки нужно 1,5К заплатить?
Пополнить можно дебеткой альфы по СЕПу или?
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Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:04

Re: Платіжна система EasyPay

https://easypaydeeplink.page.link/?link=https://easypay.ua/ua/auth/register?referrerId=5555502b7a647664356963507777597552744256387a624a75313430462f4d31&apn=ua.easypay.clientandroid&isi=1258146089&ibi=ua.easysoft
1500 - буде 75 + 25 за рефу
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:08

ruvex пополнишь на сайте изи с банковской карты, от 500 грн без комиссии
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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