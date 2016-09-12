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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:38
curiousobro в течении часа где-то может и меньше мне приходят
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anis
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Додано: Чет 20 лют, 2020 14:24
curiousobro мне мой моментально пришел, чтобы быстрее было - пиши в поддержку, что мол вот, нету, там кнопка справа-внизу
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:51
Все заработало, проблема андроида и моя (ввод свв). Успешно оплачено. Что дальше ...
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valya
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ramzes4
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:21
ramzes4
Оплачена, а март порадует?
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valya
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:29
valya в фб сказали неизвестно
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 303
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 33 раз.
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