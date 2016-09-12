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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 174175176177>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:38

curiousobro в течении часа где-то может и меньше мне приходят
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:24

curiousobro мне мой моментально пришел, чтобы быстрее было - пиши в поддержку, что мол вот, нету, там кнопка справа-внизу
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:51

Re: Платіжна система EasyPay

Все заработало, проблема андроида и моя (ввод свв). Успешно оплачено. Что дальше ... :?:
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:01

  valya написав:Все заработало, проблема андроида и моя (ввод свв). Успешно оплачено. Что дальше ... :?:

Дальше платите коммуналку с виртуальной карты :idea:
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:21

ramzes4
Оплачена, а март порадует?
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:29

valya в фб сказали неизвестно
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 311
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:41

  valya написав:ramzes4
Оплачена, а март порадует?

что мешает оплатить авансом!
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:01

  anis написав:
  valya написав:ramzes4
Оплачена, а март порадует?

что мешает оплатить авансом!

Деньгами, которые ещё могут полежать под 15%
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:28

  Stringer написав:
  anis написав:
  valya написав:ramzes4
Оплачена, а март порадует?

что мешает оплатить авансом!

Деньгами, которые ещё могут полежать под 15%

А шо лучше?
Получить с этих денег сёдня 5% (и потерять 1%) или через месяц получить 1% и возможно уже НЕ получить 5%, т.к. аХцию не продлят :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:34

Re: Платіжна система EasyPay

  clientage написав:А шо лучше?
Получить с этих денег сёдня 5% (и потерять 1%) или через месяц получить 1% и возможно уже НЕ получить 5%, т.к. аХцию не продлят

ИМХО, лучше получить с этих денег % из расчета 15% годовых за оставшуюся неделю февраля (пусть мелочь, но приятно) + 5% за оплату комуналки в последний день февраля.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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