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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 22 лют, 2020 16:43
Если правильно все сделать, там должно остаться пару гривен и не выведенный кешбек Надо всего лишь в правильной последовательности платить.
Додано: Суб 22 лют, 2020 16:45
Re: Платіжна система EasyPay
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 22 лют, 2020 16:51
Re: Платіжна система EasyPay
5 грн на КБ должно остатЬся
Последний платеж д.б. на 100грн
Предпоследний на 2000, а 1коп должна остаться после этого платежа на Вирт-й
ну а до этого платите как хотите, но оставьте нетронутыми 2100 своих платежных обязательств в пределах 10000 лимита под КБ
И не торопитесь пополнять Вирт-ку сразу на всю катушку
Востаннє редагувалось clientage в Суб 22 лют, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 22 лют, 2020 17:00
Re: Платіжна система EasyPay
А разве в этом случае последний платеж должен быть не на 5 грн?
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Додано: Суб 22 лют, 2020 17:13
5 на виртуальной или все же на КБ?
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Додано: Суб 22 лют, 2020 17:14
Сорри, на КБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 22 лют, 2020 17:22
clientage Значит схема верная.
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