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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 174175176177
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:43

Если правильно все сделать, там должно остаться пару гривен и не выведенный кешбек :) Надо всего лишь в правильной последовательности платить.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:45

Re: Платіжна система EasyPay

  ingtrans написав:лучше...

эт тактика
а стратегия -- косим все, шо видим?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:51

Re: Платіжна система EasyPay

  omb написав:Если правильно все сделать, там должно остаться

5 грн на КБ должно остатЬся :wink:
Последний платеж д.б. на 100грн
Предпоследний на 2000, а 1коп должна остаться после этого платежа на Вирт-й
ну а до этого платите как хотите, но оставьте нетронутыми 2100 своих платежных обязательств в пределах 10000 лимита под КБ
И не торопитесь пополнять Вирт-ку сразу на всю катушку :wink:
:idea:
Востаннє редагувалось clientage в Суб 22 лют, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 17:00

Re: Платіжна система EasyPay

  clientage написав:5 грн на Вирт-й должно остатся
Последний платеж д.б. на 100грн

А разве в этом случае последний платеж должен быть не на 5 грн? ;)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 17:13

  clientage написав:
  omb написав:Если правильно все сделать, там должно остаться

5 грн на Вирт-й должно остатся :wink:

5 на виртуальной или все же на КБ?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 17:14

  ruvex написав:
  clientage написав:
  omb написав:Если правильно все сделать, там должно остаться

5 грн на Вирт-й должно остатся :wink:

5 на виртуальной или все же на КБ?

Сорри, на КБ :oops:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 17:22

clientage Значит схема верная. :mrgreen:
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:36

Re: Платіжна система EasyPay

  clientage написав:Предпоследний на 2000, а 1коп
на 1500 ,рефа рулит,а Моню жаба давит :mrgreen:
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 17:55

  ruvex написав:clientage Значит схема верная. :mrgreen:

Есть схема лучше, позволяющая сделать кб в 0 - последний платеж, на который кб не насчитывается (телефон, интернет, тв ...), конечно лучше без комис. Естественно перед этим платежом кб должен быть >100 и выведен на вирту :P
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 18:01

Re: Платіжна система EasyPay

  valya написав:Есть схема лучше

Тогда уж есть вообще отличная схема - сразу проводить только платежи, на которые не начисляют КБ, тогда не будет никаких проблем с КБ. :)
А если серьезно, то при условии одинаковых фактических затрат зависший на неопределенный срок КБ на сумму 5 грн всё равно лучше, чем отсутствие КБ. Кто его знает, что там будет в следующем месяце, может к этим 5 грн будет что добавить.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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