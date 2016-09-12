Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:53
Люсибура
понятно, оптовики пошли вход
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 342
З нами з: 08.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 33 раз.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 18:53
omb написав:
понятно
а долго ли,если знаючи,умеючи
Мы уже изю бедного загнали в минуса
и так по каждому хрю,но то не наш баг
Кстати сманипулировалась пополняха прямого номера как в теме Фламинго с копилкой
Люсибура
Повідомлень: 5
З нами з: 23.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 23:02
Шановне товариство!
Чи нормально, що Ізі малює комісію за оплату комуналки віртуальною карткою?
V2
4
Повідомлень: 6497
З нами з: 03.07.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1050 раз.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 23:08
V2 написав:
Шановне товариство!
Чи нормально, що Ізі малює комісію за оплату комуналки віртуальною карткою?
Коммунальщики из списка?
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ruvex
Повідомлень: 9027
З нами з: 03.11.08
Подякував: 694 раз.
Подякували: 1995 раз.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 23:09
ruvex Так.
V2
4
Повідомлень: 6497
З нами з: 03.07.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1050 раз.
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