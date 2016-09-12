Платіжна система EasyPay

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omb Пройшла доба з моменту звернення. На мило прислали: Інформація з даного питання передана в технічний відділ нашої компанії для усунення зазначеної помилки. Якщо вона існує, то буде усунена найближчим часом. Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
V2 написав:omb Пройшла доба з моменту звернення. На мило прислали: Інформація з даного питання передана в технічний відділ нашої компанії для усунення зазначеної помилки. Якщо вона існує, то буде усунена найближчим часом. Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
Комісія нікуди не зникла
Как вариант, разгребают нашествие "оптовиков". Иначе реагировали, сразу и по делу.
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