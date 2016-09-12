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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:53

Люсибура понятно, оптовики пошли вход :mrgreen:
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 367
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:53

Re: Платіжна система EasyPay

  omb написав:понятно
а долго ли,если знаючи,умеючи :?:
Мы уже изю бедного загнали в минусаЗображення
и так по каждому хрю,но то не наш баг :lol:
Кстати сманипулировалась пополняха прямого номера как в теме Фламинго с копилкой :wink:
Люсибура
 
Повідомлень: 7
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:02

Re: Платіжна система EasyPay

Шановне товариство!
Чи нормально, що Ізі малює комісію за оплату комуналки віртуальною карткою? :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:08

  V2 написав:Шановне товариство!
Чи нормально, що Ізі малює комісію за оплату комуналки віртуальною карткою? :roll:

Коммунальщики из списка?
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:09

ruvex
Так.
V2
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Повідомлень: 6498
З нами з: 03.07.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1051 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:15

V2 в поддержку писали? там кнопка, справа-внизу
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 367
З нами з: 08.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:21

omb
Пройшла доба з моменту звернення.
На мило прислали:
Інформація з даного питання передана в технічний відділ нашої компанії для усунення зазначеної помилки. Якщо вона існує, то буде усунена найближчим часом.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Комісія нікуди не зникла :evil:
V2
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:25

  V2 написав:omb
Пройшла доба з моменту звернення.
На мило прислали:
Інформація з даного питання передана в технічний відділ нашої компанії для усунення зазначеної помилки. Якщо вона існує, то буде усунена найближчим часом.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Комісія нікуди не зникла :evil:


Как вариант, разгребают нашествие "оптовиков".
Иначе реагировали, сразу и по делу.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлень: 9041
З нами з: 03.11.08
Подякував: 695 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:30

Ну им конечно еще пилить и пилить свою систему
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 367
З нами з: 08.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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  #<1 ... 176177178179
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