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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 03 бер, 2020 20:17
novichok это когда ты клацнешь на свою виртульную карты, справа показывается на что дают кешбек, если виртуалки нету, то регистрируйся по ссылке, что подписи и после оплаты на 50 грн - получишь 25 грн кешбека
Есть вопросы - в личку!
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:53
omb написав:
и после оплаты на 50 грн - получишь 25 грн кешбека
Не факт!
Це Ізі, тут всяке буває.
Вже тиждень чекаю нарахування або відповіді на звернення!
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:56
V2
У всех бывает, но те мои знакомые, которые оформлялись, платили и сразу писали в поддержку все получали
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Суб 07 бер, 2020 11:04
omb написав:V2
У всех бывает, но те мои знакомые, которые оформлялись, платили и сразу писали в поддержку все получали
Подтверждаю, по ссылке омб дали, а вот по виломику тоже уже неделю разбираются.
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