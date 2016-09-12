Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 01 кві, 2020 09:02
chipmunk написав:
Є комуналь, але 3%, з фішкою 3.5
+ онлайн
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Сер 01 кві, 2020 09:06
Мизантрóп средненькое предложение...
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omb
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Додано: Чет 02 кві, 2020 15:09
Мизантрóп написав: chipmunk написав:
Є комуналь, але 3%, з фішкою 3.5
+ онлайн
Что они подразумевают под покупками в интернет? По сути у них все оплачивается онлайн если оплачивать через сайт.
antey718
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Додано: Чет 02 кві, 2020 16:25
antey718 написав:
Что они подразумевают под покупками в интернет?
https://easypay.ua/ua/catalog/shopping
за оформление карты от monobank https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн
ingtrans
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Додано: Чет 02 кві, 2020 16:49
antey718 написав:
По сути у них все оплачивается онлайн если оплачивать через сайт.
Реальність вас іще не раз здивує.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:23
Мені вже більше місяця не можуть нарахувати 25 грн. за друга.
Цікаво, НБУ зможе допомогти Ізіпей рефінансуванням?
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