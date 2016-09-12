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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 186187188189
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 09:02

  chipmunk написав:Є комуналь, але 3%, з фішкою 3.5

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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 09:06

Мизантрóп средненькое предложение...
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 15:09

  Мизантрóп написав:
  chipmunk написав:Є комуналь, але 3%, з фішкою 3.5

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Что они подразумевают под покупками в интернет? По сути у них все оплачивается онлайн если оплачивать через сайт.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:25

Re: Платіжна система EasyPay

  antey718 написав:Что они подразумевают под покупками в интернет?

https://easypay.ua/ua/catalog/shopping
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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  antey718 написав:По сути у них все оплачивается онлайн если оплачивать через сайт.

Реальність вас іще не раз здивує.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Re: Платіжна система EasyPay

Мені вже більше місяця не можуть нарахувати 25 грн. за друга.
Цікаво, НБУ зможе допомогти Ізіпей рефінансуванням? :roll:
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