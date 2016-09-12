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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:23
акет Это что-то новенькое.. Пишите в поддержку, правда она не расторопная
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omb
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Додано: Суб 04 кві, 2020 22:28
Интернет в прошлом месяце по Воле прошел с кб.
ТВ в этом месяце по Воле пойдет с кб?
Воля есть и в ТВ и в Интернете.
Значит ли это что кб будет если есть акция или по ТВ или по Интернету?
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valya
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Додано: Суб 04 кві, 2020 23:31
valya Смотрите над логотипом услуги, которую выбрали для оплаты, есть строка, в которой указан путь к этой услуге, в вашем случае там должно быть "главная-каталог услуг-телевидение-воля".
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акет
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Додано: Нед 05 кві, 2020 10:29
акет
Благодарю. Таки воля это интернет
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valya
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Додано: Нед 12 кві, 2020 17:04
Как Изя работает? Без приключений?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Нед 12 кві, 2020 17:35
акет написав:
Насобирал 100 грн кешбека, теперь не удается вывести на виртуальную карту, пишет: "ошибка системы: безопасность не подтверждена". На основном счету есть 1 грн.
Дайте угадаю - регистрировали на номер интертелекома 094?
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curiousobro
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