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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 187188189190
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:23

акет Это что-то новенькое.. Пишите в поддержку, правда она не расторопная
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:28

Re: Платіжна система EasyPay

Интернет в прошлом месяце по Воле прошел с кб.
ТВ в этом месяце по Воле пойдет с кб?
Воля есть и в ТВ и в Интернете.
Значит ли это что кб будет если есть акция или по ТВ или по Интернету?
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 23:31

valya Смотрите над логотипом услуги, которую выбрали для оплаты, есть строка, в которой указан путь к этой услуге, в вашем случае там должно быть "главная-каталог услуг-телевидение-воля".
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:29

акет
Благодарю. Таки воля это интернет
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:04

Re: Платіжна система EasyPay

Как Изя работает? Без приключений?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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  акет написав:Насобирал 100 грн кешбека, теперь не удается вывести на виртуальную карту, пишет: "ошибка системы: безопасность не подтверждена". На основном счету есть 1 грн.

Дайте угадаю - регистрировали на номер интертелекома 094?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:14

Re: Платіжна система EasyPay

В феврале на 094 и 044 одного выводил.добавлю,что сейчас интересует по другу на 091 актуальность.В изоляции нахожусь,немного скорость не та)) судя по тишине на ветке,кроме акета, всё гуд?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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