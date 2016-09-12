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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 14 кві, 2020 09:54
valya написав: omb написав:Мизантрóп
тишина потому что 3% - это не 5% как было... интересно только тем, у кого других вариантов нет
Если не жалко, подскажите другие варианты. Серьезно, без шуток, можно в личку
нью кард от укрсиба - там будет 5%, но надо оформлять заявку и топать в отделение за картой
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Сер 15 кві, 2020 09:50
Поповнення віртуалки Ізі з карти Форварда-ІзіПей стало з комісією 5грн до 1000грн? В березні ж ніби і менші суми закідував...
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:03
KVV написав:
Поповнення віртуалки Ізі з карти Форварда-ІзіПей стало з комісією 5грн до 1000грн? В березні ж ніби і менші суми закідував...
Поповнення на суму вище 500грн проводиться без коміссії.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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