Зарегал еще один моб, все прошло четко, как только подтвердил емейл - появилась синяя карта, как только оплатил сразу упало 3% кешбека за комунал, через мин 10 разлогинился/залогинился, прилетело 25 грн за регистрацию, регал на лайф
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:36
Зарегал еще один моб, все прошло четко, как только подтвердил емейл - появилась синяя карта, как только оплатил сразу упало 3% кешбека за комунал, через мин 10 разлогинился/залогинился, прилетело 25 грн за регистрацию, регал на лайф
Кешбечные карты!
Додано: Чет 07 тра, 2020 23:30
omb 3-го мая они что-то подшаманили и к аккаунту подтянулась виртуальная карта.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Чет 14 тра, 2020 19:24
Re: Платіжна система EasyPay
Приветствую. В предыдущие месяцы оплату коммуналки через местный МОЦ изя брал 2% комиса. Все равно с кб 5 или 3% было нормально, тем более что отдельно оплата за газ, електрику и интернет шла без комиса.
Сейчас смотрю уже нет комиса. Правда или пополню виртуалку на нужную сумму, вылезет комис и не хватит, а докидывать уже от 500.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 21:52
valya сомнительно, чтобы комисс зависел от счета на виртуалке
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:32
Для информации, оплатил комунал, кешбек 3% залетает и выводится мгновенно
Кешбечные карты!
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