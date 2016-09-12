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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 191192193194
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:36

  акет написав:omb , там и чистили куки и жесткую перезагрузку страницы делали и другой браузер использовали, а виртуальной карты все нет.
Зарегал еще один моб, все прошло четко, как только подтвердил емейл - появилась синяя карта, как только оплатил сразу упало 3% кешбека за комунал, через мин 10 разлогинился/залогинился, прилетело 25 грн за регистрацию, регал на лайф
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:30

omb 3-го мая они что-то подшаманили и к аккаунту подтянулась виртуальная карта.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:24

Re: Платіжна система EasyPay

Приветствую. В предыдущие месяцы оплату коммуналки через местный МОЦ изя брал 2% комиса. Все равно с кб 5 или 3% было нормально, тем более что отдельно оплата за газ, електрику и интернет шла без комиса.
Сейчас смотрю уже нет комиса. Правда или пополню виртуалку на нужную сумму, вылезет комис и не хватит, а докидывать уже от 500.
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:52

valya сомнительно, чтобы комисс зависел от счета на виртуалке
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:32

Для информации, оплатил комунал, кешбек 3% залетает и выводится мгновенно :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:52

  omb написав:valya сомнительно, чтобы комисс зависел от счета на виртуалке

Конечно нет. Просто виртуалку пополняю под сумму для оплаты. ? в том, что МОЦ раньше брал комис, а сейчас "не хочет". КЦ ответил известное где смотреть комис, ставлю им двойку. Буду пробовать тестить
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:58

Re: Платіжна система EasyPay

Прошла оплата через МОЦ действительно без комиссии. За газ и електрику раньше и сечас оплата на прямую без комиссии. Так почему же раньше с меня брали комис через МОЦ?
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valya
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  #<1 ... 191192193194
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