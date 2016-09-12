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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 192193194195>
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:36

  акет написав:omb , там и чистили куки и жесткую перезагрузку страницы делали и другой браузер использовали, а виртуальной карты все нет.
Зарегал еще один моб, все прошло четко, как только подтвердил емейл - появилась синяя карта, как только оплатил сразу упало 3% кешбека за комунал, через мин 10 разлогинился/залогинился, прилетело 25 грн за регистрацию, регал на лайф
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:30

omb 3-го мая они что-то подшаманили и к аккаунту подтянулась виртуальная карта.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:24

Re: Платіжна система EasyPay

Приветствую. В предыдущие месяцы оплату коммуналки через местный МОЦ изя брал 2% комиса. Все равно с кб 5 или 3% было нормально, тем более что отдельно оплата за газ, електрику и интернет шла без комиса.
Сейчас смотрю уже нет комиса. Правда или пополню виртуалку на нужную сумму, вылезет комис и не хватит, а докидывать уже от 500.
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:52

valya сомнительно, чтобы комисс зависел от счета на виртуалке
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:32

Для информации, оплатил комунал, кешбек 3% залетает и выводится мгновенно :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:52

  omb написав:valya сомнительно, чтобы комисс зависел от счета на виртуалке

Конечно нет. Просто виртуалку пополняю под сумму для оплаты. ? в том, что МОЦ раньше брал комис, а сейчас "не хочет". КЦ ответил известное где смотреть комис, ставлю им двойку. Буду пробовать тестить
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:58

Re: Платіжна система EasyPay

Прошла оплата через МОЦ действительно без комиссии. За газ и електрику раньше и сечас оплата на прямую без комиссии. Так почему же раньше с меня брали комис через МОЦ?
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 19:31

valya может договора не было, а теперь есть.. вариантов тьма
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:12

  omb написав:valya может договора не было, а теперь есть.. вариантов тьма

Тоже так думаю. Но может и другое. Для моего района на оплату комуны были МОЦ, газзбут, электрозбут и какойто не мой вышнивводоканал почему то. Так вот после моей указки на ошибку этот водоканал убрали. Также на запрос добавить тепловиков, потому что на МОЦ комиссия, ответили что не могут. Может тут они и увидели комис по МОЦ и убрали. Надеюсь дальше уже не будет.
Интересно, а есть у кого по МОЦ комиссия? Или только у меня 2 месяца брали комис по МОЦ.
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:30

Re: Платіжна система EasyPay

Шановне товариство!
Оплата телефону (Укртелеком) в Ізі - це комуналка чи ні?
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