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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 192193194195
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:45

  V2 написав:Шановне товариство!
Оплата телефону (Укртелеком) в Ізі - це комуналка чи ні?

Нее, это Мобильная связь и телефон у Изи
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:46

clientage
Дякую, шкода :(
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