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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 20 тра, 2020 10:45
V2 написав:
Шановне товариство!
Оплата телефону (Укртелеком) в Ізі - це комуналка чи ні?
Нее, это Мобильная связь и телефон у Изи
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 20 тра, 2020 10:46
clientage
Дякую, шкода
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V2
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Додано: Сер 20 тра, 2020 18:18
V2 написав:
Шановне товариство!
Оплата телефону (Укртелеком) в Ізі - це комуналка чи ні?
Это перевод, как в новой почте. Без комиссии, но и без кб и фишки
*******
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valya
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v57
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