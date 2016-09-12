RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 193194195196>
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:45

  V2 написав:Шановне товариство!
Оплата телефону (Укртелеком) в Ізі - це комуналка чи ні?

Нее, это Мобильная связь и телефон у Изи
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31591
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2509 раз.
Подякували: 3677 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:46

clientage
Дякую, шкода :(
V2
4
 
Повідомлень: 6688
З нами з: 03.07.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:18

  V2 написав:Шановне товариство!
Оплата телефону (Укртелеком) в Ізі - це комуналка чи ні?

Это перевод, как в новой почте. Без комиссии, но и без кб и фишки
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 31.10.12
Подякував: 263 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:44

+ всегда надо смотреть, в каком разделе эта оплата
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:03

про виртуалку

omb :oops: Здравствуйте,
а Виртуалка и уизи сами по себе бесплатные? Я имею ввиду обслуживание вирт.карты)
И что это за нью кард от сиба? Почему на нее идет 5%.
Сегодня зарегилась, в личку Вам не могу написать.
duvr100
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 21.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:31

duvr100 Виртуалка изи бесплатная, откроется когда вы там зарегистрируетесь и подтвердите емейл, обсуживание бесплатное, пополнение на сумму от 500 грн без комиссии. Изя удобная тема, если там есть ваши поставщики услуг. Нью кард это карта укрсиба с 5% кешбека за оплаты в онлайн, чтобы сильно не расписывать зайдите в ветку укрсиббанка. П.С. Ключевое преимущество изи, что нету лимитов на оплаты и кешбек выводится когда наберете 100 грн.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:13

Re: Платіжна система EasyPay

знаючі просвітіть, 10% кешбек за телефонний зв'язок на поповнення мобільного діє?
balance
 
Повідомлень: 167
З нами з: 24.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:21

  balance написав:знаючі просвітіть, 10% кешбек за телефонний зв'язок на поповнення мобільного діє?

нет
и на УкрТелеком тоже нет
Изя хитёооор :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31591
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2509 раз.
Подякували: 3677 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:53

  clientage написав:
  balance написав:знаючі просвітіть, 10% кешбек за телефонний зв'язок на поповнення мобільного діє?

нет
и на УкрТелеком тоже нет
Изя хитёооор :mrgreen: :mrgreen:
шось тут після 5% які були в перший місяць на комуналку зовсім скучно стало))
balance
 
Повідомлень: 167
З нами з: 24.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:53

  clientage написав:
  balance написав:знаючі просвітіть, 10% кешбек за телефонний зв'язок на поповнення мобільного діє?

нет
и на УкрТелеком тоже нет
Изя хитёооор :mrgreen: :mrgreen:


А що ж тоді в розумінні Ізі "телефонний зв'язок"? :roll:
V2
4
 
Повідомлень: 6688
З нами з: 03.07.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 193194195196>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет 1 ... 68, 69, 70
Anonymous » Сер 11 бер, 2009 10:48
690 263880
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 09:38
Portmone
EasyPay или GlobalMoney 1, 2, 3, 4
witalij » Пон 12 вер, 2016 22:05
34 12394
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лют, 2019 16:09
elgroshy500
IPAY платежная система
cl_ua » Пон 05 гру, 2016 02:21
6 5104
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 20:41
v57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16350)
04.06.2020 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.