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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 20 тра, 2020 10:45
V2 написав:
Шановне товариство!
Оплата телефону (Укртелеком) в Ізі - це комуналка чи ні?
Нее, это Мобильная связь и телефон у Изи
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 20 тра, 2020 10:46
clientage
Дякую, шкода
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V2
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Додано: Сер 20 тра, 2020 18:18
V2 написав:
Шановне товариство!
Оплата телефону (Укртелеком) в Ізі - це комуналка чи ні?
Это перевод, как в новой почте. Без комиссии, но и без кб и фишки
*******
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valya
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:44
+ всегда надо смотреть, в каком разделе эта оплата
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:03
omb
Здравствуйте,
а Виртуалка и уизи сами по себе бесплатные? Я имею ввиду обслуживание вирт.карты)
И что это за нью кард от сиба? Почему на нее идет 5%.
Сегодня зарегилась, в личку Вам не могу написать.
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duvr100
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:31
duvr100 Виртуалка изи бесплатная, откроется когда вы там зарегистрируетесь и подтвердите емейл, обсуживание бесплатное, пополнение на сумму от 500 грн без комиссии. Изя удобная тема, если там есть ваши поставщики услуг. Нью кард это карта укрсиба с 5% кешбека за оплаты в онлайн, чтобы сильно не расписывать зайдите в ветку укрсиббанка. П.С. Ключевое преимущество изи, что нету лимитов на оплаты и кешбек выводится когда наберете 100 грн.
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 04 чер, 2020 21:13
знаючі просвітіть, 10% кешбек за телефонний зв'язок на поповнення мобільного діє?
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balance
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Додано: Чет 04 чер, 2020 21:21
balance написав:
знаючі просвітіть, 10% кешбек за телефонний зв'язок на поповнення мобільного діє?
нет
и на УкрТелеком тоже нет
Изя хитёооор
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 04 чер, 2020 21:53
clientage написав: balance написав:
знаючі просвітіть, 10% кешбек за телефонний зв'язок на поповнення мобільного діє?
нет
и на УкрТелеком тоже нет
Изя хитёооор
шось тут після 5% які були в перший місяць на комуналку зовсім скучно стало))
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balance
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Додано: Чет 04 чер, 2020 21:53
clientage написав: balance написав:
знаючі просвітіть, 10% кешбек за телефонний зв'язок на поповнення мобільного діє?
нет
и на УкрТелеком тоже нет
Изя хитёооор
А що ж тоді в розумінні Ізі "телефонний зв'язок"?
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V2
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