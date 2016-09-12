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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:59

V2 это отдельный раздел и там какие-то древние операторы связи
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:01

  balance написав:шось тут після 5% які були в перший місяць на комуналку зовсім скучно стало))
3% тоже хорошо, особенно если лимит в укрсибе закончился. А если есть свободный телефонный номер, то 3% превращаются в 4% при помощи 25 грн за регистрацию
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:08

  balance написав:
  clientage написав:
  balance написав:знаючі просвітіть, 10% кешбек за телефонний зв'язок на поповнення мобільного діє?

нет
и на УкрТелеком тоже нет
Изя хитёооор :mrgreen: :mrgreen:
шось тут після 5% які були в перший місяць на комуналку зовсім скучно стало))

Но все равно лучше чем у Пори с коммуналкой
Поря непробиваем -- 3% на ОСАГО у него за счастье :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:52

  V2 написав:
  clientage написав:
  balance написав:знаючі просвітіть, 10% кешбек за телефонний зв'язок на поповнення мобільного діє?

нет
и на УкрТелеком тоже нет
Изя хитёооор :mrgreen: :mrgreen:


А що ж тоді в розумінні Ізі "телефонний зв'язок"? :roll:
Також на це повівся.
Подзвонив на гарячку, уточнив чи мобільний входить, сказали так, але при спробі плтити малює комісію, тому не став навіть пробувати...
А от за укртелеком я свято вірив, що нарахують тих 10%, фіг там! :|
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:56

  V2 написав:
  clientage написав:
  balance написав:знаючі просвітіть, 10% кешбек за телефонний зв'язок на поповнення мобільного діє?

нет
и на УкрТелеком тоже нет
Изя хитёооор :mrgreen: :mrgreen:


А що ж тоді в розумінні Ізі "телефонний зв'язок"? :roll:


Все что подпадает под кешбек: https://easypay.ua/ua/catalog/phone
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:57

extreme_lviv_ua всегда надо проверять раздел в Каталоге послуг
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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