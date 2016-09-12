Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:59
V2 это отдельный раздел и там какие-то древние операторы связи
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Чет 04 чер, 2020 22:01
balance написав:
шось тут після 5% які були в перший місяць на комуналку зовсім скучно стало))
3% тоже хорошо, особенно если лимит в укрсибе закончился. А если есть свободный телефонный номер, то 3% превращаются в 4% при помощи 25 грн за регистрацию
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Чет 04 чер, 2020 22:08
balance написав: clientage написав: balance написав:
знаючі просвітіть, 10% кешбек за телефонний зв'язок на поповнення мобільного діє?
нет
и на УкрТелеком тоже нет
Изя хитёооор
шось тут після 5% які були в перший місяць на комуналку зовсім скучно стало))
Но все равно лучше чем у Пори с коммуналкой
Поря непробиваем -- 3% на ОСАГО у него за счастье
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:52
V2 написав: clientage написав: balance написав:
знаючі просвітіть, 10% кешбек за телефонний зв'язок на поповнення мобільного діє?
нет
и на УкрТелеком тоже нет
Изя хитёооор
А що ж тоді в розумінні Ізі "телефонний зв'язок"?
Також на це повівся.
Подзвонив на гарячку, уточнив чи мобільний входить, сказали так, але при спробі плтити малює комісію, тому не став навіть пробувати...
А от за укртелеком я свято вірив, що нарахують тих 10%, фіг там!
extreme_lviv_ua
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:56
V2 написав: clientage написав: balance написав:
знаючі просвітіть, 10% кешбек за телефонний зв'язок на поповнення мобільного діє?
нет
и на УкрТелеком тоже нет
Изя хитёооор
А що ж тоді в розумінні Ізі "телефонний зв'язок"?
Все что подпадает под кешбек:
https://easypay.ua/ua/catalog/phone
unknownurl
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:57
extreme_lviv_ua всегда надо проверять раздел в Каталоге послуг
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1383
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:31
Обратил внимание, что с 05.06.20 перестали начисляться баллы "фишка" за оплату коммунальных услуг. Кто-то еще с этим сталкивался?
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акет
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:40
А кещбек и рефералку не саботируют?
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ruvex
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:05
ruvex кешбек и рефералка работает.
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акет
Повідомлень: 155
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
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