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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 13 чер, 2020 10:46
У EsyPay опять глюки, не формируется квитанция после платежа, по более раним платежам нельзя ни посмотреть квитанцию, ни скачать ее.
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Пон 10 гру, 2018 20:41
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