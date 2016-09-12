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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 194195196197
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 10:46

Re: Платіжна система EasyPay

У EsyPay опять глюки, не формируется квитанция после платежа, по более раним платежам нельзя ни посмотреть квитанцию, ни скачать ее.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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