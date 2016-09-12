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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 194195196197
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 10:46

Re: Платіжна система EasyPay

У EsyPay опять глюки, не формируется квитанция после платежа, по более раним платежам нельзя ни посмотреть квитанцию, ни скачать ее.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:03

акет у меня формируется квитанция по старым платежам, правда чуть подождать надо
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1397
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 22:19

  акет написав:Обратил внимание, что с 05.06.20 перестали начисляться баллы "фишка" за оплату коммунальных услуг. Кто-то еще с этим сталкивался?

Такі да, не нараховують фішку
Останні нарахування 25.05.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:37

Re: Платіжна система EasyPay

Наверное, тем кто столкнулся с не начислением по фишке, нужно спрашивать в кабине изи. Поддержка у них работает, может прояснят
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:46

  valya написав:Наверное, тем кто столкнулся с не начислением по фишке, нужно спрашивать в кабине изи. Поддержка у них работает, может прояснят

Прояснили

При оплаті з електронного гаманця EasyPay, віртуальної карти або з використанням рейтингу EasyPay (безкомісійна оплата) - бали на карту "Фішка" нараховуватися не будуть.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:18

  KVV написав:
  valya написав:Наверное, тем кто столкнулся с не начислением по фишке, нужно спрашивать в кабине изи. Поддержка у них работает, может прояснят

Прояснили

При оплаті з електронного гаманця EasyPay, віртуальної карти або з використанням рейтингу EasyPay (безкомісійна оплата) - бали на карту "Фішка" нараховуватися не будуть.

Это так ответили в кабине или кц? На сайте такой инфы нет.
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valya
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  #<1 ... 194195196197
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