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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 13 чер, 2020 10:46
У EsyPay опять глюки, не формируется квитанция после платежа, по более раним платежам нельзя ни посмотреть квитанцию, ни скачать ее.
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акет
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Додано: Суб 13 чер, 2020 14:03
акет у меня формируется квитанция по старым платежам, правда чуть подождать надо
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 13 чер, 2020 22:19
акет написав:
Обратил внимание, что с 05.06.20 перестали начисляться баллы "фишка" за оплату коммунальных услуг. Кто-то еще с этим сталкивался?
Такі да, не нараховують фішку
Останні нарахування 25.05.
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KVV
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Додано: Нед 14 чер, 2020 12:37
Наверное, тем кто столкнулся с не начислением по фишке, нужно спрашивать в кабине изи. Поддержка у них работает, может прояснят
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valya
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Додано: Пон 15 чер, 2020 16:46
valya написав:
Наверное, тем кто столкнулся с не начислением по фишке, нужно спрашивать в кабине изи. Поддержка у них работает, может прояснят
Прояснили
При оплаті з електронного гаманця EasyPay, віртуальної карти або з використанням рейтингу EasyPay (безкомісійна оплата) - бали на карту "Фішка" нараховуватися не будуть.
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KVV
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Додано: Пон 15 чер, 2020 22:18
KVV написав: valya написав:
Наверное, тем кто столкнулся с не начислением по фишке, нужно спрашивать в кабине изи. Поддержка у них работает, может прояснят
Прояснили
При оплаті з електронного гаманця EasyPay, віртуальної карти або з використанням рейтингу EasyPay (безкомісійна оплата) - бали на карту "Фішка" нараховуватися не будуть.
Это так ответили в кабине или кц? На сайте такой инфы нет.
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valya
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Додано: Вів 16 чер, 2020 12:06
valya написав:
Это так ответили в кабине или кц? На сайте такой инфы нет.
Писав на call-center@easypay.ua
Спочатку уточнили, якою картою платив і де(веб/додаток), а потім таке відповіли.
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KVV
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Додано: Вів 16 чер, 2020 12:09
KVV ну обычный кешбек 3% за комуналку нормально начисляется и выводится, проверено на 2 аккаунтах
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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Додано: Вів 16 чер, 2020 12:40
omb
ми про балли Фішка.
за деяких постачальників додатково капає 0,5%(але виявляється, що тільки при оплаті звичайною картою)
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KVV
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Додано: Вів 16 чер, 2020 22:16
KVV написав:omb
ми про балли Фішка.
за деяких постачальників додатково капає 0,5%(але виявляється, що тільки при оплаті звичайною картою)
Благодарю за ответы. Раньше по виртуалке на фишку капало. Про рейтинг тоже интересно, раза три, может больше, был комис ~2% по коммуналке МОЦ, потом убрали, видимо зависит от рейтинга для новичков.
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valya
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