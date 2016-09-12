|
|
Платіжна система EasyPay
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 27 чер, 2020 10:58
кешбек 1% за карт. перевод
первопроходцы, пробовали что это?
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2637
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 чер, 2020 16:51
v57 написав:
кешбек 1% за карт. перевод
первопроходцы, пробовали что это?
Где такая новость?
*******
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1255
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 269 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 чер, 2020 20:23
valya тоже не нашел...
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1512
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 чер, 2020 22:32
похоже это индивидуальное предложение
на один из акков
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2637
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|690
|264431
|
|
|34
|12498
|
|
|6
|5143
|
Пон 10 гру, 2018 20:41
v57