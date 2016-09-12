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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 197198199200
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:35

anis
В Тасе ничего нет, если не составит труда подскажите как правильно войти?
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:42

Re: Платіжна система EasyPay

valya написав:anis
В Тасе ничего нет, если не составит труда подскажите как правильно войти?
Если вы сейчас планируете войти то новых продуктов с кешбеком на коммуналку у них нет, кто имеет старые карты пользуемся.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:44

  valya написав:
  omb написав:Мизантрóп согласен, в этом месяце изипей пропускаем

Можно только интернет. А где же комуналку? Привыкли уже к КБ. У кого какие варианты?
укрсиб нью кард
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 05:47

  uaprofi написав:а с виртуальной карты деньги не "сгорают"? - т.е. можно её пополнить а потратить через месяц или три или полгода?
и накопленный кэшбек "сгорает" или нет?

Мне на гор.линии пару месяцев назад сказали, что не сгорает не то, ни другое.
Но надо бы еще для перестраховки глянуть в их условия/ограничения на сайте, бо там есть сюрпризы типа ограничения кол-ва операций или сумм.

500 грн, а столько сразу на коммуналку не потрачу...

Ничоси у вас дешевая коммуналка...
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 05:51

Re: Платіжна система EasyPay

  omb написав:укрсиб нью кард

Там кб за любые онлайн-оплаты?
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