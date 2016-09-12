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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:35
anis
В Тасе ничего нет, если не составит труда подскажите как правильно войти?
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valya
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:42
valya написав:anis
В Тасе ничего нет, если не составит труда подскажите как правильно войти?
Если вы сейчас планируете войти то новых продуктов с кешбеком на коммуналку у них нет, кто имеет старые карты пользуемся.
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anis
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:44
valya написав: omb написав:Мизантрóп
согласен, в этом месяце изипей пропускаем
Можно только интернет. А где же комуналку? Привыкли уже к КБ. У кого какие варианты?
укрсиб нью кард
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Додано: Сер 15 лип, 2020 05:47
uaprofi написав:
а с виртуальной карты деньги не "сгорают"? - т.е. можно её пополнить а потратить через месяц или три или полгода?
и накопленный кэшбек "сгорает" или нет?
Мне на гор.линии пару месяцев назад сказали, что не сгорает не то, ни другое.
Но надо бы еще для перестраховки глянуть в их условия/ограничения на сайте, бо там есть сюрпризы типа ограничения кол-ва операций или сумм.
500 грн, а столько сразу на коммуналку не потрачу...
Ничоси у вас дешевая коммуналка...
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Aktus
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Додано: Сер 15 лип, 2020 05:51
omb написав:
укрсиб нью кард
Там кб за любые онлайн-оплаты?
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:58
Aktus да, но про изипей тоже забывать нельзя, когда на ней есть кешбек за комунал, она помогает лимит укрсиба экономить
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:27
omb написав:
да, но про изипей тоже забывать нельзя, когда на ней есть кешбек за комунал
Спасибо. Но когда изя забывает на месяц про нас, то почему бы и нет? Да и 5 больше трех. И мобильный - это не комунал. Пошел сдаваться в укрсиб, пока не 2021-й.
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Aktus
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Додано: Сер 15 лип, 2020 18:11
omb написав:Aktus
да, но про изипей тоже забывать нельзя, когда на ней есть кешбек за комунал, она помогает лимит укрсиба экономить
Прошу прощения за то что встреваю, про лимит - это макс.=500?
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valya
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Додано: Сер 15 лип, 2020 19:49
valya да
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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