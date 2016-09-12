Платіжна система EasyPay

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valya написав:Приветствую коллеги. Осваиваю оплату коммуналки с ньюкард укрсиба. Здесь пройдет с кб и без комиса? Как правильно - с карты или перечислять на виртуалку? Если с карты - комис есть? Спс.
Если виртуалкой, то без кешбека от укрсиба, но с кешбеком от изи, без комиса. Если с нк укрсиба, то с кешбеком от укрсиба, но и скорее всего с комисом. У поставщиков может быть разная комиссия, нужно создавать платеж по каждому отдельно и смотреть процент комиссии.
Bosstone Конечно нет. Сегодня получена карта. Еще даже не пополнена. Надо ждать смс про подключение к кб, или торопиться с пополнением? Пока мониторю как платить комуналь, видимо приму Ваши советы. Приват некст нужно использовать свой (хозяина карты и телефона) или без разницы, например второй половины или детей?