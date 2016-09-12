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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 198199200201
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:03

  valya написав:Приветствую коллеги. Осваиваю оплату коммуналки с ньюкард укрсиба. Здесь пройдет с кб и без комиса? Как правильно - с карты или перечислять на виртуалку? Если с карты - комис есть? Спс.

Если виртуалкой, то без кешбека от укрсиба, но с кешбеком от изи, без комиса.
Если с нк укрсиба, то с кешбеком от укрсиба, но и скорее всего с комисом.
У поставщиков может быть разная комиссия, нужно создавать платеж по каждому отдельно и смотреть процент комиссии.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:19

Bosstone
Благодарю за четкий ответ! Может подскажите кудой с нк сиба с кб без комиса платить за комуналь из провинции.
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:54

valya https://next.privat24.ua/payments пробовали? Вводите название населенного пункта и нажимаете кнопку Коммунальные платежи.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:05

Re: Платіжна система EasyPay

не загружается сайт изи, мне одному так повезло?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:07

Bosstone
Конечно нет. Сегодня получена карта. Еще даже не пополнена. Надо ждать смс про подключение к кб, или торопиться с пополнением? Пока мониторю как платить комуналь, видимо приму Ваши советы. Приват некст нужно использовать свой (хозяина карты и телефона) или без разницы, например второй половины или детей?
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:08

Re: Платіжна система EasyPay

Тоже изя в ауте
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:17

  акет написав:не загружается сайт изи, мне одному так повезло?

тоже не могу зайти, и сайт, и апка висят, только в кошелек пускает
  valya написав:Надо ждать смс про подключение к кб, или торопиться с пополнением?

Для начисления кешбека нужно дождаться смс о подключении к программе лояльности.
  valya написав:Приват некст нужно использовать свой (хозяина карты и телефона) или без разницы, например второй половины или детей?

Вроде без разницы, можно даже не авторизироваться.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:24

valya можете платить без авторизации любой картой.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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